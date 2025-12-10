انهيار جزء من جسر الزركة - طوز جراء السيول وتحويل المرور إلى مسار واحد

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر في مديرية طرق وجسور صلاح الدين، يوم الأربعاء، بانهيار جزء من جسر الزركة – طوز خورماتو الدولي، الرابط بين تكريت والقضاء، نتيجة تضرر الركائز بفعل السيول، ما أدى إلى اعتماد مسار واحد فقط لضمان استمرار حركة المرور ومنع أي انهيارات إضافية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "جزءاً من جسر الزركة - طوز خورماتو الدولي، الرابط بين تكريت وقضاء طوز، قد انهار نتيجة تضرر الركائز بفعل السيول، ما أدى إلى العمل بمسار واحد فقط لضمان استمرار حركة المرور ومنع أي انهيارات إضافية".

وأضاف أن "الطريق أصبح سالكاً للسيارات الصغيرة فقط"، مؤكداً على ضرورة الإسراع "في إصلاح الجسر للحفاظ على سلامة حركة النقل بين المحافظات"، لافتا إلى أن "جسر داقوق في كركوك يعاني من أضرار سابقة ويعمل حالياً بمسار واحد بسبب خضوع الممر الثاني لأعمال إعادة الإعمار".

وكان مدير طرق وجسور كركوك، علي أكبر، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن انهيار جزء من جسر طوز خورماتو – كركوك الدولي تسبب بإرباك كبير في الحركة المرورية على الطريق الرابط بين محافظات بغداد وصلاح الدين وكركوك.

وقال أكبر لوكالة شفق نيوز، إن "قرار تحويل الشاحنات إلى مسار بديل على طريق بغداد- صلاح الدين- كركوك جاء لتخفيف الأحمال على الجسر المتضرر، كاشفا عن أن "جسر داقوق يعاني أيضاً من أضرار سابقة تعود إلى ما قبل ثلاث سنوات، حيث تسبب أحد مواسم السيول آنذاك بتآكل جزء من الجسر، ما أدى إلى تشغيله بمسار واحد، فيما يخضع الممر الثاني حالياً لعمليات إعادة إعمار وصيانة شاملة.

وأوضح أن "المديرية رفعت تقارير فنية عاجلة إلى الجهات الحكومية في بغداد للمطالبة بتخصيص مبالغ فورية لمعالجة الأضرار"، مشدداً على أن "استمرار الوضع الحالي قد يعرّض الجسر إلى مزيد من الانهيارات، خصوصاً مع اقتراب موسم الأمطار وعودة السيول في بعض المناطق الجبلية".

ويعد مجسرا طوز خورماتو وداقوق شريانين أساسيين لحركة النقل التجاري بين وسط العراق وشماله، وأن أي توقف أو تضرر إضافي فيهما قد يتسبب بأزمات لوجستية واقتصادية تطال الأسواق المحلية وحركة البضائع.