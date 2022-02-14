انهيار جسر للمشاة يقطع طريقاً مهماً شمال بغداد.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الإثنين، بانهيار جسر للمشاة شمالي العاصمة العراقية بغداد بعد اصطدام عجلة حمل كبيرة به، فيما أوضحت مديرية المرور أن الحادث أدى لقطع طريق حيويمهم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سائق عجلة حمل نوع "لوري" اصطدم بجسر للمشاة قرب جامع الامير علي في منطقة الطارمية شمالي بغداد ما ادى الى انهيار اجزاء من الجسر".

من جانبها قالت مديرية المرور العامة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مركبة نوع لوري اصطدمت بأحد ركائز جسر المشاة في منطقة المشاهدة، ما ادى الى سقوطه وقطع الطريق بالكامل من صلاح الدين باتجاه بغداد ومن بغداد بأتجاه صلاح الدين.

وأوضح البيان أن مفارز المرور اتخذت الاجراءات في الموقع حيث تم تعزيز قاطع مرور الطارمية بدراجات من بقية القواطع من اجل انهاء الكثافة المرورية التي حصلت نتيجة قطع الطريق.