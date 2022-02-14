سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انهيار جسر للمشاة يقطع طريقاً مهماً شمال بغداد.. صور

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-14T08:11:51+0000
انهيار جسر للمشاة يقطع طريقاً مهماً شمال بغداد.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الإثنين، بانهيار جسر للمشاة شمالي العاصمة العراقية بغداد بعد اصطدام عجلة حمل كبيرة به، فيما أوضحت مديرية المرور أن الحادث أدى لقطع طريق حيويمهم. 

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سائق عجلة حمل نوع "لوري" اصطدم بجسر للمشاة قرب جامع الامير علي في منطقة الطارمية شمالي بغداد ما ادى الى انهيار اجزاء من الجسر".

من جانبها قالت مديرية المرور العامة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مركبة نوع لوري اصطدمت بأحد ركائز  جسر المشاة في منطقة المشاهدة، ما ادى الى سقوطه وقطع الطريق بالكامل من صلاح الدين باتجاه بغداد ومن  بغداد بأتجاه صلاح الدين.

وأوضح البيان أن مفارز المرور اتخذت الاجراءات في الموقع حيث تم تعزيز قاطع مرور الطارمية بدراجات من بقية القواطع من اجل انهاء  الكثافة المرورية التي حصلت نتيجة قطع الطريق.

 

related

مصرع واصابة اكثر من 15 شخصاً بحادث في ديالى

Date: 2021-10-18 10:28:36
مصرع واصابة اكثر من 15 شخصاً بحادث في ديالى

قرب "سبايكر".. حادث يودي بحياة 9 أشخاص أغلبهم جنود

Date: 2021-01-21 19:22:53
قرب "سبايكر".. حادث يودي بحياة 9 أشخاص أغلبهم جنود

بحادث مروع في ديالى.. مصرع وإصابة ١٦شخصا بينهم محاضرون

Date: 2021-11-29 11:40:21
بحادث مروع في ديالى.. مصرع وإصابة ١٦شخصا بينهم محاضرون

مصرع ضابط كبير ومنتسبين أمنيين بحادث سير جنوبي العراق

Date: 2021-12-23 17:47:26
مصرع ضابط كبير ومنتسبين أمنيين بحادث سير جنوبي العراق

نجاة المستشار سعد بشير اسكندر من حادث مروع

Date: 2020-11-16 15:49:11
نجاة المستشار سعد بشير اسكندر من حادث مروع

مصرع وإصابة 6 أشخاص بحادث سير مروّع في البصرة

Date: 2022-01-17 07:07:18
مصرع وإصابة 6 أشخاص بحادث سير مروّع في البصرة

وفاة 100 إيراني في العراق واعتقال آخرين

Date: 2019-10-19 14:47:39
وفاة 100 إيراني في العراق واعتقال آخرين

حادث مروري مروع يفتك بعائلة بغدادية على طريق الموصل.. صور

Date: 2021-09-28 07:38:12
حادث مروري مروع يفتك بعائلة بغدادية على طريق الموصل.. صور