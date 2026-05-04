انهيار تجهيز الكهرباء في كركوك.. المولدات الأهلية تعمل 318 ساعة

أعلن معاون محافظ كركوك لشؤون الخدمات جيهان إبراهيم، يوم الاثنين، تراجع حصة المحافظة من الكهرباء الوطنية إلى 600 ميغاواط بعد أن كانت 900 ميغاواط، ما أدى إلى زيادة ساعات القطع والاعتماد على المولدات الأهلية.

وقال إبراهيم لوكالة شفق نيوز، إن انخفاض الإمدادات تسبب بارتفاع ملحوظ في ساعات الانقطاع، ما دفع الأهالي إلى الاعتماد بشكل أكبر على المولدات لتأمين التيار الكهربائي.

وأضاف أن ساعات تشغيل المولدات الاهلية بلغت 318 ساعة خلال فترة الاحتساب الحالية، في محاولة لتعويض النقص الحاصل وتوفير الحد الأدنى من الطاقة.

وأشار إلى أن لجنة المولدات قررت تخفيض تسعيرة الاشتراك لهذا الشهر بمقدار 1500 دينار، مراعاة للظروف المعيشية وزيادة ساعات التشغيل، مبيناً أن مدة الاحتساب حُددت بـ40 يوماً.

وأكد أن الحكومة المحلية تتابع واقع تجهيز الكهرباء بشكل مستمر، وتسعى لاتخاذ إجراءات للحد من تداعيات انخفاض الإمدادات وتحسين مستوى الخدمة في عموم مناطق المحافظة.