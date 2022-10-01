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انهيار بناية وسط العاصمة بغداد .. فيديو
Category: مجتـمع
Date: 2022-10-01T07:27:11+0000
انهيار بناية وسط العاصمة بغداد
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