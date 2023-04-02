"حالتهم حرجة".. 8 إصابات في انهيار بناية قيد الإنشاء قرب ملعب الشعب ببغداد (تحديث)

شفق نيوز/ تسبب انهيار بناية قيد الانشاء يوم الأحد، باحتجاز عدد من العمال تحت الأنقاض، فيما شرعت فرق الدفاع المدني بعمليات الانقاذ.

وذكر بيان لوزارة الداخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "فرق الدفاع المدني تتعامل مع حادث انهيار في بناية قيد الإنشاء قرب ملعب الشعب ببغداد".

وأضاف البيان؛ ان فرق الانقاذ تمكنت من اجلاء عدد من العمال ومازالت تبحث عن آخرين.

وفي غضون ذلك ؛ أخبر مصدر امني وكالة شفق نيوز؛ ان البناية التي انهارت ببغداد هي مشروع مول.

وتابع المصدر؛ أن الانهيار تسبب بإصابة 8 عمال اغلبهم في حالة حرجة.