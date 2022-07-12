انقلاب مقطورات وقود يغرق سكك حديد بالنفط الاسود في صلاح الدين (صور)

شفق نيوز/ تعاملت فرق الدفاع المدني، مساء الثلاثاء، مع حادث انقلاب مقطورات صهريج محملة بالوقود في محافظة صلاح الدين.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني طوقت موقع حادث انقلاب مقطورتين صهريج قطار محملة بالمشتقات النفطية من النفط الأسود، وأدى الحادث إلى انسكاب المنتج النفطي على السكة الحديدية دون حدوث حريق في منطقة القادسية في محافظة صلاح الدين.

وبينت أن الفرق تأهبت للتدخل ورابطت في محل الحادث حتى استكملت الملاكمات الهندسة سحب المنتج النفطية وطمر المتبقي منه لمنع اندلع حادث حريق وأنهت فرق الدفاع المدني أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية.