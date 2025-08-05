انقلاب مركبة يخلف إصابتين في صلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، مساء اليوم الثلاثاء، بوقوع حادث مروري مروع أدى إلى إصابة شخصين، إثر انقلاب مركبة في إحدى المناطق التابعة لقضاء أمرلي شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث لسيارة نوع (هيونداي) وقع قرب قرية بير الذهب، التابعة لقضاء أمرلي، عندما فقد سائق المركبة السيطرة على المقود أثناء سيره باتجاه طريق كركوك – بغداد".

وأوضح أن "المركبة انحرفت عن مسارها باتجاه كتف الطريق وانقلبت داخل وادٍ مجاور، ما أسفر عن إصابة رجل وامرأة بجروح متفاوتة، جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف المصدر أن الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث، بينما رجّحت الأسباب الأولية أن السرعة وعدم السيطرة على عجلة القيادة كانت وراء الحادث.