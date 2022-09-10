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انقلاب" كوستر" يودي بحياة زائرين إيرانيين اثنين في الكوت  

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-10T05:03:38+0000
انقلاب" كوستر" يودي بحياة زائرين إيرانيين اثنين في الكوت  

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمصرع زائرين إيرانيين اثنين وإصابة آخرين بحادث سير في مدينة الكوت مركز محافظة واسط. 

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عجلة نقل نوع كوستر تقل زائرين إيرانيين انقلبت، فجر اليوم، في مدينة الكوت ما أسفر عن وفاة اثنين من الزائرين وإصابة 15 آخرين. 

وأضاف المصدر، أن التحقيقات الاولية تشير إلى نوم سائق المركبة وعدم سيطرته عليها. 

وأمس الجمعة، قررت السلطات الإيرانية إيقاف عبور زوار أربعينية الإمام الحسين من معبري شلمجة وجذابة الحدوديين في خوزستان جنوب غرب إيران بشكل مؤقت بسبب اغلاق الحدود الايرانية مع العراق.

ومنذ ان توجهت قوافل الزائرين الإيرانيين صوب المعابر والمنافذ الحدودية المحاذية للعراق حصلت حوادث سير اضافة الى الارهاق والتعب الذي نال من بعض الزائرين المرضى والكبار في السن مما أسفر عن وفاة إصابة العديد منهم.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، أمس الجمعة،  استنفار جهودها الأمنية والخدمية لإنجاح مراسيم زيارة الأربعين.

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