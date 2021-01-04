انقلاب عجلة اطفاء يودي بحياة منتسب جنوب بغداد.. صور

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الاثنين، عن مصرع منتسب واصابة آخر نتيجة انقلاب عجلة اطفاء جنوب العاصمة العراقية بغداد، عازية الحادث الى "تخسف الطريق".

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مديرية الدفاع المدني قدمت، عصر اليوم، شهيداً، فيما أصيب آخر بعد انقلاب عجلة اطفاء في مشروع بزل في ناحية الرشيد جنوب بغداد".

وأوضحت أن "تخسف بطرف مجسر الرابط بين جانبي مشروع بزل أدى الى انقلاب العجلة المحملة بمواد تعقيم والتعفير مكلفة بواجب تعقيم المدارس عند ناحية الرشيد وضمن الحملة التي اطلقتها مؤخرا مديرية الدفاع المدني بعنوان( طلبتنا مستقبلنا) للحد من انتشار فيروس كورونا وضمان إستمرار العام الدراسي الحالي".

واشارت إلى "نقل المنتسب المصاب الى مستشفى المحمودية واخراج جثة المنتسب الشهيد وتسليمها الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية".