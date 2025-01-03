انقلاب صهريج ومصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث في طريق كركوك – تكريت

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الدفاع المدني بمحافظة كركوك، يوم الجمعة، بانقلاب صهريج محمل بالنفط الخام، فيما لقي شخص مصرعه وأصيب 3 ثلاثة بحادث سير منفصل، على الطريق ذاته.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "صهريج محمل بالنفط الخام، انقلب في الشارع الرئيس بين كركوك وتكريت، ضمن الحدود الإدارية للمحافظة قرب فلكة كركوك الحي الصناعي، ما تسبب بتسرب نفطي على طوال الطريق".

وأضاف المصدر، أن "انقلاب الصهريج كان بسبب السرعة العالية، حيث انحرف عن مسار الطريق"، مبينا أن "انقلابه لم يسفر عن أي حريق أو إصابات".

وفي السياق، أكد مصدر أمني ثان في المحافظة، أن "مدنيا لقي مصرع وأصيب ثلاثة آخرون من عائلة واحدة، في حادث سير وقع على طريق كركوك تكريت قرب سلسلة جبال حمرين".

وبين أن "الحادث وقع بسبب انقلاب سيارة مدنية في الوادي، لعدم سيطرة سائقها عليها".