انقلاب حافلة تقل فريق كرة قدم في كوردستان.. صور

شفق نيوز/ تعرضت حافلة باص تقل وفد نادي نفط الشمال لحادث انقلاب في منطقة بازيان بمحافظة السليمانية ضمن اقليم كوردستان، اليوم الخميس.

وقال عضو ادارة النادي السابق أحمد حبيب لوكالة شفق نيوز، إن الحافلة كانت متوجهة بالوفد من محافظة كركوك باتجاه السليمانية، وقد تعرضت لانزلاق أدى لإنقلابها، مبينا أن الحافلة تقل لاعبي كرة قدم النادي.

وأوضح أنه لا توجد أي اصابات بصفوف الفريق باستثناء رضوض وكدمات تعرض لها اللاعب احمد فاضل، مؤكدا "تم اعادة اللاعبين بعد أن كانوا يعتزمون خوض لقاء ودي مع احد الفرق بالسليمانية ليتم الغاء المباراة .

يذكر أن فريق كرة قدم نفط الشمال يستعد لخوض منافسات التأهيل للمنطقة الشمالية وكان مباراته استعدادية قبل المشاركة في البطولة.