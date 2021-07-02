انقطاع شبه تام لمنظومة الكهرباء الوطنية في العراق ماعدا إقليم كوردستان

شفق نيوز/ انفصلت شبكة الكهرباء الوطنية عن الخدمة في أغلب مناطق ومدن العراق من بينها العاصمة بغداد من دون معرفة الأسباب.

وذكر مراسلو وكالة شفق نيوز، بأن جميع خطوط نقل الطاقة الكهربائية قد انفصلت بشكل كامل في جميع المحافظات العراقية بأستثناء إقليم كوردستان.

وفي جنوبي العراق حدث عارض فني طارئ على الشبكة الوطنية وانفصال جميع محطات التوليد عن العمل في المنطقة الجنوبية ومن ضمنها محطة الناصرية الحرارية ومحطة الناصرية المركبة.

وفي ديالى افادت مديرية توزيع كهرباء هناك بتعرض احد مفارزها لاطلاق نار في اطراف قضاء المقدادية شمال شرقي المحافظة.

وقالت المديرية في بيان اليوم، ان ملاكاتها الهندسية والفنية تعرضت لإطلاقات نارية خلال تأدية الواجبات الموكلة إليها في صيانة الشبكة الكهربائية قضاء المقدادية في منطقة جعارة .

وناشدت المديرية قيادة شرطة ديالى والقوات الأمنية الماسكة للأرض بالتدخل العاجل للوقوف لحماية الكوادر الهندسية والفنية من استهداف الجماعات الارهابية.

هذا ولم يصدر أي موقف رسمي من وزارة الكهرباء العراقية الذي استقال وزيرها من منصبه بعد التراجع الكبير في تجهيز الطاقة واستهداف خطوط النقل في عدد من المحافظات.

وجاءت الاستقالة بعد يومين من دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة على تويتر إلى إقالة وزير الكهرباء من منصبه. وأطلق أنصار الصدر بعدها حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستبعاد حنتوش من منصبه.

يذكر أن العراق يعاني نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة.

وتزايدت في الآونة الأخيرة العمليات التخريبية التي تستهدف أبراج الطاقة في عدد من المحافظات مما تسبب بتراجع ساعات تجهيز الكهرباء في ظل الارتفاع الحاد بمعدل درجات الحرارة مع حلول فصل الصيف.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي في شهر حزيران الماضي، "قيادات العمليات والاجهزة الاستخبارية بـ"معالجة استهدافات أبراج الطاقة وحمايتها، وملاحقة الجماعات الإجرامية".

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق يوم الخميس عن تخصيص مكافأة مالية "مجزية" لمن يدلي بأي معلومات عمن يستهدف خطوط أبراج الطاقة الكهربائية في البلاد.