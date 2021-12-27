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انقطاع شبه تام للكهرباء عن معظم مناطق العاصمة بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-27T19:04:29+0000
انقطاع شبه تام للكهرباء عن معظم مناطق العاصمة بغداد

شفق نيوز/ شهدت معظم مناطق العاصمة بغداد يوم الاثنين، انقطاعا شبه تام للطاقة الكهربائية منذ الصباح.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان عدة مناطق من العاصمة شهدت خلال اليوم انقطاعا مستمرا للكهرباء وصل في البعض منها لاكثر من عشر ساعات وبشكل متواصل. 

واضاف مراسلنا؛ ان هذه المناطق شملت جانبي الرصافة والكرخ، مبينا أن المواطنين ابدوا امتعاضهم من قلة ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية حيث أن ذلك سيدفعهم إلى إعطاء المزيد من الاموال لاصحاب المولدات الذين سيرفعون اسعار الامبير مع نهاية الشهر.

وحاولت وكالة شفق نيوز الاتصال بالجهات المخولة لوزارة الكهرباء للتحدث عن أسباب هذا الانقطاع إلا انه لم ترد على الاتصالات العديدة.

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