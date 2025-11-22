انقطاع خدمة الإنترنت عن نصف مليون عراقي بسبب قطع الكابل الضوئي

شفق نيوز– كركوك

أفاد مصدر في دائرة الاتصالات بمحافظة كركوك، اليوم السبت، بانقطاع شبه كامل لخدمة الإنترنت عن قضاء الحويجة وعدد من نواحيه، إثر تعرض الكابل الضوئي الرئيس المغذي للمنطقة لقطع ناتج عن أعمال حفر نفذتها إحدى الجهات الخدمية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن أعمال الحفر جرت من دون تنسيق مسبق مع دائرة الاتصالات، ما تسبب بإلحاق ضرر مباشر بالكابل وحدوث اضطراب واسع في خدمات الإنترنت والاتصالات داخل القضاء الذي يُقدر عدد سكانه بحوالي 520 ألف نسمة، الأمر الذي انعكس على عمل الدوائر الرسمية والشركات والمؤسسات التعليمية المعتمدة على الشبكة في تسيير مهامها اليومية.

وأضاف، أن فرق الصيانة الميدانية تحركت فور تسجيل العطل إلى موقع القطع، وبدأت إجراءات الكشف الأولي لتحديد حجم الضرر تمهيداً لعملية الإصلاح.

وأشار إلى أن إعادة الخدمة قد تتطلب عدة ساعات أو أكثر، بحسب كمية التلف في المسار الضوئي والأجزاء التي تحتاج إلى استبدال أو لحام.

ودعا المصدر الجهات الخدمية والمقاولين إلى ضرورة التنسيق المسبق مع دائرة الاتصالات قبل الشروع بأي أعمال حفر، تجنباً لتكرار مثل هذه الأعطال التي تتسبب بقطع الخدمات عن المواطنين وتعطيل العديد من المرافق الحيوية.