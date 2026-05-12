انقطاع الإنترنت عن أحياء في نينوى بعد "تخريب متعمد"

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر مطلع، مساء اليوم الثلاثاء، بخروج عدد من الأحياء السكنية في قضاء الحمدانية شرقي محافظة نينوى عن خدمة الإنترنت الضوئي (FTTH)، إثر تعرض المسارات الرئيسية المغذية للقضاء إلى أعمال تخريبية متعمدة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خدمات الإنترنت عبر الكيبل الضوئي توقفت بشكل كامل في بعض الأحياء السكنية التابعة لقضاء الحمدانية، بعد تعرض المسارات المغذية إلى عمليات قطع وتخريب".

وأوضح أن "مجموعات أقدمت على إتلاف كوابل ضوئية في نقاط حيوية تربط القضاء بالشبكة الوطنية، ما أدى إلى عزل بعض المناطق رقمياً بالكامل".

وأضاف المصدر أن "الاعتداء استهدف البنى التحتية في منطقة رئيسية، الأمر الذي يشير إلى وجود نية متعمدة لتعطيل المصالح العامة والخاصة داخل القضاء"، مبيناً أن الجهات المختصة باشرت بمتابعة الحادث والعمل على إعادة الخدمة.