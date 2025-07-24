انقطاع الكهرباء يتسبب بنفوق أكثر من 23 ألف دجاجة في الحويجة

شفق نيوز– كركوك

أفاد عدد من مربي الدواجن في قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك، يوم الخميس، بنفوق أكثر من 23 ألف دجاجة داخل أحد الحقول، نتيجة انقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي وتعطل مراوح التهوية.

وقال المربي عبدالله العبيدي، لوكالة شفق نيوز، إن "التيار الكهربائي انقطع لساعات طويلة عن الحقل الواقع في ناحية العباسي، ما أدى إلى توقف المراوح وارتفاع درجات الحرارة داخل الحظائر، وبالتالي نفوق نحو 23 ألف دجاجة دفعة واحدة".

وأضاف أن "هذا الحادث يُعد خسارة كبيرة، خصوصاً في ظل غياب أي دعم أو تعويض من الجهات الحكومية المعنية".

من جانبه، قال مربي آخر يُدعى خالد جاسم، لوكالة شفق نيوز، إن "مثل هذه الكوارث تتكرر في الحويجة بسبب ضعف تجهيز الطاقة الكهربائية، وعدم وجود خطوط طوارئ أو مصادر بديلة"، مشيراً إلى أن "مشاريع الدواجن أصبحت بيئة طاردة للمربين الصغار، بسبب الخسائر المتكررة وغياب الحماية الحكومية".

ويُعد قضاء الحويجة من أبرز المناطق المنتجة للدواجن في محافظة كركوك، إذ يضم عشرات الحقول التي توفّر فرص عمل لمئات العوائل، وتسهم في سد جزء من حاجة السوق المحلية للحوم البيضاء. ويواجه هذا القطاع تحديات كبيرة نتيجة ضعف البُنى التحتية، وارتفاع كلفة الإنتاج، وتراجع الدعم الحكومي، ما يهدد استمراريته.