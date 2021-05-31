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انقطاع الكهرباء عن 70% من مناطق ديالى جراء تفجير أحد أبراج الطاقة

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-31T06:39:02+0000
انقطاع الكهرباء عن 70% من مناطق ديالى جراء تفجير أحد أبراج الطاقة

شفق نيوز/ أفاد مصدر رسمي بديالى، يوم الاثنين، بانقطاع التيار الكهربائي عن 70% من مناطق المحافظة، جراء تفجير أحد أبراج الخط الإيراني الناقل في اطراف ناحية السعدية شمال شرقي ديالى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن تفجيرا إرهابيا استهدف برجا ناقل للطاقة ضمن خط ديالى - ميرساد في منطقة كباشي شمالي السعدية 70 كم شمال شرق بعقوبة، ما أدى إلى تدمير البرج بالكامل وانقطاع شبه تام للتيار الكهربائي في ديالى.

وأكد أن فرق الصيانة التابعة للشبكات الكهربائي توجهت إلى مكان الحادث برفقة دوريات أمنية لإعادة نصب برج جديدة وإعادة التيار الكهربائي.

وتتعرض ابراج الخط الإيراني لهجمات مستمرة بسبب وقوعها خارج مناطق التواجد الأمني أو تعرضها لحوادث تخريبية مفتعلة.

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