انقطاع التيار الكهربائي عن غالبية مناطق ديالى جراء تفجير برجين للطاقة

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ديالى اليوم الأربعاء، بتفجير برجين للطاقة الكهربائية جراء عمل تخريبي في اطراف ناحية السلام ٢٥ كم شمال شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن مجهولين فجروا برجين للطاقة الكهربائية ضمن خط ديالى - ميرساد الإيراني نتيجة عمل تخريبي في منطقة "الوندية"- قرية البو عزيز، جنوب ناحية السلام التابعة لقضاء الخالص.

وأضاف: أن التفجير عمل تخريبي ولا توجد أية عوارض جوية وراء سقوط البرجين.

وأكد أن تفجير الأبراج تسبب بانقطاع تام للتيار الكهربائي عن اغلب مناطق ديالى الشمالية الشرقية من المحافظة.