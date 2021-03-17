سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انقطاع التيار الكهربائي عن غالبية مناطق ديالى جراء تفجير برجين للطاقة

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-17T07:04:54+0000
انقطاع التيار الكهربائي عن غالبية مناطق ديالى جراء تفجير برجين للطاقة

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ديالى اليوم الأربعاء، بتفجير برجين للطاقة الكهربائية جراء عمل تخريبي في اطراف ناحية السلام ٢٥ كم شمال شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن مجهولين فجروا برجين للطاقة الكهربائية ضمن خط ديالى - ميرساد الإيراني نتيجة عمل تخريبي في منطقة "الوندية"- قرية البو عزيز، جنوب ناحية السلام التابعة لقضاء الخالص.

وأضاف: أن التفجير عمل تخريبي ولا توجد أية عوارض جوية وراء سقوط البرجين.

وأكد أن تفجير الأبراج تسبب بانقطاع تام للتيار الكهربائي عن اغلب مناطق ديالى الشمالية الشرقية من المحافظة.

related

العاصمة بغداد تنأى بنفسها عن نقص الكهرباء

Date: 2020-07-01 13:10:38
العاصمة بغداد تنأى بنفسها عن نقص الكهرباء

اضرام نيران وقطع طرق .. ثلاث تظاهرات غاضبة جنوبي العراق ضد الكهرباء

Date: 2020-07-19 10:44:39
اضرام نيران وقطع طرق .. ثلاث تظاهرات غاضبة جنوبي العراق ضد الكهرباء

تظاهرة بديالى تطالب بإقالة مدير كهرباء المحافظة

Date: 2020-07-28 15:26:55
تظاهرة بديالى تطالب بإقالة مدير كهرباء المحافظة

إعادة الكهرباء لجلولاء مع استمرار أعمال الصيانة

Date: 2021-01-19 18:42:30
إعادة الكهرباء لجلولاء مع استمرار أعمال الصيانة