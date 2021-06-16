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انقاذ فتيات من براثن مبتزين ورغباتهم "الدنيئة" في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-16T08:06:33+0000
انقاذ فتيات من براثن مبتزين ورغباتهم "الدنيئة" في العراق

شفق نيوز/ أحبطت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام لوزارة الداخلية العراقية، يوم الاربعاء، 3 عمليات ابتزاز الكتروني، اثنان منها في محافظة الأنبار لفتاتين من المحافظة، والثالثة بإحدى الجامعات لعدد من الطالبات.

وقالت الشرطة المجتمعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارزها تمكنت من الوصول إلى المبتزين الذين هددوا ضحاياهم بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل المال أو الخضوع لرغباتهم الدنيئة".

واشارت الى "اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، بعد أن قامت بحذف محتويات الابتزاز وتأمين حسابات الضحايا".

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