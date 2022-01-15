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انقاذ "طفل" حاول الانتحار شنقاً جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-15T09:56:50+0000
انقاذ "طفل" حاول الانتحار شنقاً جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد  مصدر طبي في محافظة المثنى جنوبي العراق، يوم السبت، بانقاذ "طفل" بعد محاولته الانتحار شنقاً في منزله.  

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الكوادر الطبية في مستشفى الحسين تمكنت من انقاذ طفل يبلغ من العمر 8 سنوات حاول الانتحار شنقا في منزل ذويه في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى.   

واشار المصدر إلى أن الطفل وصل إلى المستشفى وهو في حالة خطرة ، لكن الكوادر الصحية تمكنت من انعاشه لتستقر حالته بعد ذلك.

ونوه الى أن الجهات الأمنية المختصة فتحت تحقيقاً في الحادث، الذي يعد الاول من نوعه على مستوى الاطفال.

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