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انقاذ طفل ثالث وإيصال اجهزة التنفس لجميع المحتجزين تحت ركام المزار بكربلاء

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-20T19:05:08+0000
انقاذ طفل ثالث وإيصال اجهزة التنفس لجميع المحتجزين تحت ركام المزار بكربلاء

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم السبت، من الوصول إلى طفل ثالث من المحتجزين تحت ركام الإنهيار الترابي في المزار الديني "قطارة الإمام علي" في منطقة "عين تمر" غرب محافظة كربلاء، وهي تعمل حاليا على استخراجه.

وقال مدير علاقات واعلام الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن لوكالة شفق نيوز، إنه "حصل عصر هذا اليوم حادث إنهيار ترابي وبعض القطع من الكتل الكونكريتية في مزار قطارة، وعلى الفور كان هناك تدخل عاجل من فرق الانقاذ في محافظة كربلاء"، مبينا أنه "تم رفد محافظة كربلاء بفرق انقاذ ساندة من العاصمة بغداد، ومحافظة الديوانية وبابل إضافة الى فريق متخصص بعمليات الإنقاذ".

وأضاف أن الجهود تكللت بإنقاذ طفلين، واخراجهما من تحت الركام، وان هناك طفل ثالث تم الوصول إليه، وتم التحدث معه وهو بصحة جيدة، وسيتم انتشاله"، مشيرا إلى أن أكثر من ٣٠ فرقة انقاذ تعمل ميدانيا في مكان الحادث.

وتابع العميد جودت بالقول إن "عدد الأشخاص المحاصرين تحت الكرام تخمينيا يتراوح من 6 - 8 أشخاص"، مؤكدا أن فرق الإنقاذ أوصلت وسائل وأجهزة التنفس إلى جميع المحاصرين.

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