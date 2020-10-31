انقاذ شاب موصلي حاول الانتحار بسبب زواج "الحيار"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، عن انقاذ شاب موصلي حاول الانتحار من اعلى منزله في محافظة نينوى بسبب ما يمسى بزواج "الحيار".

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى شفق نيوز، إن "الشرطة المجتمعية في محافظة نينوى تمكنت من إنقاذ شاب من محاولة الانتحار من أعلى سطح منزله بسبب إجباره بالزواج من بنت عمه"، مبينة أن "العملية جاءت على خلفية مناشدة تلقتها المجتمعية من والد الشاب، استغاث بها لإنقاذ ولده من الانتحار".

وعن تفاصيل الحادثة، أوضحت الوزارة أن "الشرطة المجتمعية تمكنت من الوصول الى سكن صاحب المناشدة وشاهدت ولده يعتلي سطح المنزل ليهم بالانتحار، إلا أنها استطاعت أن تقنعه بالعدول عن فكرته، وتقدم له الدعم النفسي والمعنوي، وتقنع ذويه بأن يكون له الخيار الأول والأخير لاختيار شريكة حياته".

وبينت وزارة الداخلية أن "سبب قدوم الشاب على الانتحار يرجع إلى اجباره على (زواج الحيار)"، مشيرة إلى أن "هذا الزواج يجبر فيه الشاب من الزواج من بنت عمه، أو العكس، والذي يتسبب بمشاكل اسرية عديدة، يكون ضحيته الزوجين، أو أحدهما".