سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انقاذ أسرة وإصابة أحد أفرادها بحريق اندلع داخل أسواق تجارية وسط بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-24T09:21:58+0000
انقاذ أسرة وإصابة أحد أفرادها بحريق اندلع داخل أسواق تجارية وسط بغداد

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني يوم الجمعة بأن فرقها أنقذت أُسرة كاملة مكونة من خمسة أفراد من شقة سكنية بعد احتراق أسواق كبيرة لبيع المواد الغذائية اسفل تلك الشقة السكنية داخل بناية تجارية مكونة من ثلاثة طوابق في منطقة الگيلاني وسط بغداد.

وذكرت المديرية ان فرق الدفاع المدني أخلت الشقة من ساكنيها مع تسجيل اصابة رجل مسن بحالة اختناق ليتم تامين نقله إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج بالتزامن مع عمليات الاخماد والسيطرة على الحريق داخل الاسواق التجارية لتنهي فرق الدفاع المدني الحادث دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية .

وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر داخل تلك الاسواق التجارية .

related

اندلاع حريق في مستشفى وسط بغداد

Date: 2019-06-03 20:56:02
اندلاع حريق في مستشفى وسط بغداد

بغداد.. 20 وحدة إطفاء تكافح حريقا بمخزن للمواد الاحتياطية في منطقة الكرادة (صور)

Date: 2021-08-15 04:57:28
بغداد.. 20 وحدة إطفاء تكافح حريقا بمخزن للمواد الاحتياطية في منطقة الكرادة (صور)

بغداد.. إنقاذ امرأة مسنة قبل أن تطال جسدها النيران في الأعظمية

Date: 2021-05-17 11:31:07
بغداد.. إنقاذ امرأة مسنة قبل أن تطال جسدها النيران في الأعظمية

اندلاع حريق داخل عمارة سكن طالبات وسط بغداد

Date: 2019-05-25 07:55:00
اندلاع حريق داخل عمارة سكن طالبات وسط بغداد

ما سبب سحب الدخان السوداء في سماء العاصمة بغداد؟

Date: 2020-09-25 09:35:01
ما سبب سحب الدخان السوداء في سماء العاصمة بغداد؟

اندلاع حريق في مخزن للمناديل الورقية في بغداد والدفاع المدني يستنفر

Date: 2021-06-26 10:24:57
اندلاع حريق في مخزن للمناديل الورقية في بغداد والدفاع المدني يستنفر

بالصور.. 15 فرقة تقتحم حريقاً وتنجح بإخماده وسط بغداد

Date: 2021-04-02 15:43:32
بالصور.. 15 فرقة تقتحم حريقاً وتنجح بإخماده وسط بغداد

بمشاركة 20 فرقة إطفاء: السيطرة على حريق الكرادة

Date: 2021-08-15 07:01:05
بمشاركة 20 فرقة إطفاء: السيطرة على حريق الكرادة