انقاذ أربعة أفراد من عائلة واحدة وانتشال جثة بانهيار منزل في بابل

شفق نيوز/ أعلن الدفاع المدني اليوم الخميس، إنقاذ أربعة أفراد من عائلة واحدة بينهم أطفال فيما انتشلت جثة امرأة مسنة من تحت ركام منزل منهار في قضاء الكفل بمحافظة بابل.

وذكر بيان للدفاع المدني ورد لوكالة شفق نيوز؛ فرق الدفاع المدني هرعت الى موقع الحادث وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين فيما آمنت نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج وسلمت الجثة الى دائرة الطب العدلي بالمحافظة ، مشيرا إلى أن سبب الحادث تقادم البناء.