انقاذ بساتين من الحرائق ومصرع استاذ جامعي بحادث سير في محافظتين

شفق نيوز/ أفاد مصدران امنيان في محافظتي ديالى وصلاح الدين، يوم الاحد، بإنقاذ عشرات الدوانم من البساتين من حرائق فتاكة ومصرع استاذ جامعي بحادث مروري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً نشب في سبعة بساتين في منطقة (أمام عسكر)، شمالي قضاء بلدروز، ( ٣٢ كم شرق بعقوبة)، نتيجة لعبث اطفال"، مبيناً أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق ومنع امتداده إلى البساتين المجاورة".

وأكد المصدر، أن "تلك الفرق أنقذت نحو ٣٠ دونما من البساتين من حرائق فتاكة".

وفي محافظة صلاح الدين المجاورة، "لقي استاذ جامعي مصرعه بحادث سير في اطراف قضاء سامراء جنوب شرق تكريت، مركز المحافظة"، بحسب مصدر أمني فيها.

وبين المصدر أن "سبب الحادث انقلاب عجلة الضحية بعد انحرافها عن مسارها".