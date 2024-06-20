انقاذ اطفال حديثي الولادة بالسيطرة على حريق داخل مستشفى في ديالى

شفق نيوز/ أفادت دائرة صحة ديالى، يوم الخميس، بالسيطرة على حادث حريق اندلع داخل مستشفى بلدروز العام.

وقال المتحدث باسم صحة ديالى فارس العزاوي لوكالة شفق نيوز، إن حادث الحريق نشب في مستشفى بلدروز العام وقع في غرفة صغيرة، مبينا أنه تم اخراج الاطفال بسرعة، و إخماد الحريق والسيطرة عليه بلا أضرار بشرية.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني أخمدت النيران، وتبيّن سبب الحريق هو تماس كهربائي، مؤكدا أنه لاتوجد خسائر مادية جسيمة والوضع مسيطر عليه.

ويشهد العراق وخاصة مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حوادث حرائق كثيرة تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية إذ تقدر الاضرار المادية سنويا بملايين الدولارات اضافة الى الخسائر بالأرواح.