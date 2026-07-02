انفراجة لمتعاقدي البصرة.. المالية توافق على تمويل رواتب 13 ألف درجة وظيفية

شفق نيوز- البصرة

أعلن نائب محافظ البصرة للشؤون الإدارية ماهر إبراهيم العامري، يوم الخميس، موافقة وزارة المالية على تمويل رواتب المتعاقدين ضمن 13 ألف درجة وظيفية في المحافظة، بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

وقال العامري، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن الموافقة جاءت بالتنسيق بين الحكومة المحلية في البصرة ووزارة المالية، ووفق توجيهات محافظ البصرة أسعد عبد الأمير العيداني.

وأضاف أن التعاون بين ديوان محافظة البصرة والنائب علي شداد أسفر عن استكمال جميع المتطلبات مع وزارة المالية، مبيناً أن الوزير وجّه بالموافقة على تمويل رواتب المتعاقدين بعد إنجاز الإجراءات كافة، بما يضمن صرف مستحقاتهم المالية.

يذكر أن درجات العقود البالغة 13 ألف وظيفة تمثل حصة محافظة البصرة ضمن قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية.

وجاء حسم هذا الملف بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات التي نظمها الخريجون أمام ديوان ومجلس المحافظة، للمطالبة بالإسراع في توقيع العقود وصرف المستحقات المتأخرة

وجرى توزيع المتعاقدين على أكثر من 89 دائرة ومؤسسة حكومية ونفطية، قبل أن يصادق محافظ البصرة أسعد العيداني مؤخراً على قوائمهم النهائية ويرفعها إلى وزارة المالية لإطلاق الصرف وتأمين رواتبهم حتى نهاية عام 2026.