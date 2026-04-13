انفراجة كهربائية في كركوك.. "محولة الدبس" تعيد التيار لمنشآت حيوية

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر فني في كركوك، اليوم الأحد، بوصول محولة كهربائية جديدة إلى محطة الدبس شمال غربي المحافظة، لتعويض محولة ثانوية احترقت قبل يومين، ما تسبب بانقطاع التيار عن عدد من المنشآت الحيوية، مع بدء الاستعدادات لإعادة التغذية الكهربائية تدريجياً.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الصيانة والهندسة باشرت فور وصول المحولة باتخاذ الإجراءات الفنية لنصبها، والعمل جارٍ بوتيرة متسارعة لإعادة المنظومة إلى وضعها الطبيعي".

وأضاف أن "احتراق المحولة الثانوية أدى إلى توقف جزئي في تغذية مواقع مهمة، خصوصاً المرتبطة بقطاعي الطاقة والمياه، ما استدعى تدخلاً عاجلاً لتأمين بديل".

وبيّن أن "خطة إعادة التيار تشمل مواقع استراتيجية، أبرزها منطقة كوبري القديمة، ومنشآت غاز الشمال (A)، ومحطة مامة، وحقل باي حسن، إضافة إلى محطة حقن الماء (B) ومشروع ماء العسكري".

وأشار إلى أن "الفرق الفنية ستباشر نصب المحولة وربطها بالشبكة، يعقبها إجراء الفحوصات التشغيلية لضمان كفاءة الأداء، قبل إعادة التيار بشكل تدريجي إلى المناطق المتضررة".

وأكد أن "الجهود تتركز على تقليل مدة الانقطاع، نظراً لارتباط بعض المواقع المتأثرة بالإنتاج النفطي وتجهيز المياه"، لافتاً إلى أن "الجهات المعنية تتابع ميدانياً أعمال الصيانة مع توجيهات بالإسراع في الإنجاز ومنع تكرار الأعطال".

وأوضح أن المحولة من تجهيز شركة ASTOR التركية، المتخصصة في تصنيع محولات ومعدات نقل وتوزيع الطاقة، وتُستخدم منتجاتها في مشاريع طاقة عدة بالمنطقة، بينها العراق.