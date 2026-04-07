انفجار أنبوب نفطي شمالي كركوك نتيجة ضغط بالضخ

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بوقوع انفجار في أحد الأنابيب النفطية ضمن منطقة باي حسن الجنوبي شمالي محافظة كركوك، نتيجة ضغط زائد أثناء عمليات الضخ، ما أثار مخاوف من تكرار مثل هكذا الحوادث في البنى التحتية النفطية.

وقال المصدر، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن الانفجار أدى إلى تسرب كميات من النفط في موقع الحادث، دون تسجيل أي خسائر بشرية، مبيناً أن الحادث وقع أثناء تشغيل الخط بضغط عالٍ، ما تسبب بحدوث خلل فني مفاجئ و انفجار الأنبوب.

وأضاف أن فرق الصيانة والدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث فور وقوعه، حيث باشرت بإيقاف عمليات الضخ بشكل مؤقت كـ"إجراء احترازي"، والعمل على احتواء التسرب النفطي ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، ولاسيما الأراضي الزراعية القريبة من موقع الحادث.

وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً فنياً عاجلاً للوقوف على أسباب الحادث وتحديد طبيعة الخلل بدقة، فضلاً عن تقييم الأضرار التي لحقت بالأنبوب والمنشآت المحيطة به، تمهيداً لإعادة تأهيل الخط وإعادته إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وفي السياق، حذر الخبير في شؤون الطاقة، علي خليل، من تكرار مثل هذه الحوادث في حال عدم إجراء صيانة دورية شاملة للأنابيب النفطية، مؤكداً أن ارتفاع الضغط داخل خطوط النقل دون مراقبة دقيقة قد يؤدي إلى أضرار كبيرة وربما حوادث أكثر خطورة مستقبلاً.

وقال خليل، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن البنى التحتية النفطية في بعض المناطق تعاني من تقادم واضح، ما يجعلها أكثر عرضة للأعطال والانفجارات، لافتاً إلى أن الاعتماد على أنظمة قديمة دون تحديثها يضاعف من احتمالية وقوع حوادث مشابهة.

وأضاف أن الحل يكمن في اعتماد أنظمة مراقبة حديثة لضغط الضخ، وإجراء فحوصات دورية دقيقة للأنابيب، فضلاً عن استبدال الأجزاء المتضررة أو المتهالكة، مشدداً على ضرورة تعزيز إجراءات السلامة الصناعية وتدريب الكوادر الفنية على التعامل مع حالات الطوارئ.

وأكد أن مثل هذه الحوادث، حتى وإن لم تسفر عن خسائر بشرية، فإنها قد تتسبب بأضرار بيئية واقتصادية، نتيجة تسرب النفط وتأثيره على التربة والمياه، حاثاً على التعامل معها بجدية "أكبر" ووضع خطط وقائية لتفادي تكرارها.

يشار إلى أن حقول كركوك النفطية تُعد من أبرز مصادر الإنتاج في العراق، وتشهد نشاطاً مستمراً في عمليات الضخ والنقل، ما يتطلب إجراءات رقابية وصيانة متواصلة لضمان سلامة البنية التحتية واستمرارية الإنتاج دون انقطاع.