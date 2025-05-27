انفجار كهربائي يهز كركوك و"سمك" يشعل نزاعاً عشائرياً عنيفاً في ميسان

شفق نيوز/ أفاد مصدر في قضاء طوز خورماتو بمحافظة كركوك، مساء يوم الثلاثاء، باحتراق منزل جراء انفجار منظومة طاقة كهربائية، فيما قتل شخص نتيجة نزاع عشائري اندلاع في ميسان بين أفراد قبيلة واحدة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الانفجار نجم عن خلل فني في منظومة الطاقة الكهربائية المركبة داخل المنزل، ما أدى إلى اندلاع النيران بشكل سريع وانتشارها في أجزاء واسعة من المنزل".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق خلال وقت قصير ومنعت امتداده إلى المنازل المجاورة"، مؤكداً أن "الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار على الجانب المادي فقط".

وأشار إلى أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقاً لمعرفة الأسباب الدقيقة وراء الحادث، والتأكد من مدى مطابقة المنظومة الكهربائية للمواصفات الفنية المعتمدة"، لافتاً إلى أن "مثل هذه الحوادث تتكرر في بعض المناطق نتيجة ضعف البنية التحتية أو استخدام منظومات غير مطابقة للمواصفات".

وإلى ميسان، فإن مصدرا أفاد لوكالة شفق نيوز، بمقتل شخص نتيجة اندلاع نزاع عشائري عنيف في ناحية العزير بين افراد من عشيرة النوافل بسبب خلاف على (بحيرة مائية خاصة بالاسماك)".

وأضاف أن "النزاع تسبب بقطع طريق عام يربط ميسان بمحافظة البصرة"، مؤكدا أن "النزاع العشائري ما يزال مستمرا".