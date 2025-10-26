مصرع واصابة 7 موظفين بانفجار كبير واندلاع حريق بمستودع للنفط في البصرة (تحديث)

شفق نيوز - البصرة

قال شهود عيان، صباح اليوم السبت، إن انفجارا وقع داخل منطقة البرجسية النفطية التابعة لقضاء الزبير غربي محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

من جهته أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، أن فرق الإطفاء هرعت الى مكان الحادث للسيطرة على الحريق الذي نشب داخل مستودع للنفط.

الى ذلك أشار مصدر في مديرية الدفاع لوكالة شفق نيوز، إلى أن الحادث عبارة عن انفجار أحد التوربينات مما تسبب في حادث حريق في مستودع البرجسية 1.

وأوضح أن فرق الدفاع المدني في البصرة مستنفرة جهودها حاليا لإخماد الحريق بإسناد من قبل فرق إطفاء النفط، مشيرا الى مصرع راضي عبد الصاحب مسؤول شعبة مستودعات الزبير 2 ، واصابة ستة من العاملين النفطيين جراء الحادث.

بدورها أكدت مديرية الدفاع المدني في البصرة في بيان، أن فرق إطفاء نفط البصرة يباشروا في إخماد حادث الحريق الذي نشب في أحد المواقع النفطية بالبرجسية نتيجة لانفجار أحد التوربينات.

وأضاف أن الانفجار أدى الى حدوث حريق ضخم، ولازالت فرق الدفاع المدني في الاخماد، منوها الى أنه تم تحجيم النيران وعدم توسعها وفرض السيطرة التامة .

وبحسب مقاطع الفيديو المتداولة فقد تصاعدت ألسنة الدخان الأسود بكثافة في سماء المنطقة.