انفجار في أحد أنابيب نقل الغاز قرب كركوك.. فيديو

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر مسؤول في شركة نفط الشمال، اليوم السبت، بوقوع انفجار في أحد أنابيب نقل الغاز في منطقة باجوان ضمن محافظة كركوك، دون تسجيل أضرار بشرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الانفجار وقع في ساعات الفجر الأولى، ما أدى إلى اندلاع ألسنة لهب شوهدت من مسافات بعيدة، مبيناً أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة أو المنشآت القريبة.

وأضاف أن القوات الأمنية فرضت طوقاً مشدداً حول مكان الانفجار، ومنعت اقتراب المواطنين، بالتزامن مع وصول فرق فنية وهندسية تابعة للشركة لتقييم حجم الأضرار والبدء بأعمال المعالجة والصيانة.

وأشار المصدر إلى أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، لوقوعه في منطقة شبه خالية من السكان، لافتاً إلى فتح تحقيق فني لمعرفة أسباب الانفجار، وما إذا كان ناجماً عن خلل فني أو عوامل أخرى.

وأكد أن الجهات المختصة تواصل متابعة الموقف ميدانياً لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة الأنبوب إلى الخدمة وفق إجراءات السلامة المعتمدة.