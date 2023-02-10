"انفجار غامض" في طائرة ايرانية أثناء اقلاعها من مطار النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر في محافظة النجف يوم الجمعة، بتعرض طائرة ركاب ايرانية لحادث اثناء اقلاعها من مطار المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "طائرة ايرانية نوع (اتا) تعرض لحادث انفجار أثناء محاولتها الإقلاع من مطار النجف الدولي متجهة إلى إيران".

وأضاف المصدر؛ أن "الطائرة عادت أدراجها ضمن المطار وتوقفت الرحلة الجوية خوفا من تأزم الموقف في الجو"، مشيرا إلى أن "سبب الانفجار الذي حصل في الطائرة أثناء محاولتها الإقلاع غير معروف".