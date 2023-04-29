انفجار إطار عجلة يتسبب بمصرع وإصابة 5 اشخاص جنوبي العراق

شفق نيوز / أفاد مصدر طبي في دائرة صحة ميسان، اليوم السبت، بمصرع وإصابة 5 أشخاص جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير ناتج عن انقلاب عجلة صالون على طريق (بصرة _ ميسان) قرب قلعة صالح، جنوبي المحافظة، بسبب انفجار إطار العجلة، أدى لمصرع شخصين اثنين، وإصابة 3 آخرين بجروح بليغة".

وأضاف المصدر، أن "الأجهزة الامنية وفرق الاسعاف هرعت لمكان الحادث وقامت بنقل المصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم، والجثتين للطب العدلي".