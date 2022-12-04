انفجار إطار طائرة يتسبب بتوقف مؤقت لحركة الملاحة الجوية بمطار بغداد

شفق نيوز/ أفادت إدارة مطار بغداد الدولي، يوم الأحد، باستئناف حركة الملاحة الجوية بالمطار بعد توقف مؤقت حصل نتيجة خلل فني.

وقالت الإدارة لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع عند عملية إقلاع إحدى الطائرات من مدرج مطار بغداد، حين انفجرت احدى الاطارات، تسبب بتوقف الطائرة عند نهاية المدرج، الامر الذي اجبر الطائرات القادمة الى المطار لغرض الهبوط بالانتظار في الجو.

وأضافت أن فريق الصيانة تمكن من سحب الطائرة، لإصلاح الخلل، وأن الهبوط أصبح متاحاً في المدرج.