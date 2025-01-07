انفجار "أسطوانة غاز" وتصادم عنيف يخلفان 6 إصابات في ذي قار (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بإصابة 6 أشخاص بحادثين منفصلين وسط وجنوب مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حادث سير وقع عند تقاطع سجن الإصلاح شرقي مدينة الناصرية نتيجة تصادم عجلتين، وأدى الحادث إلى إصابة 4 أشخاص أحدهما بحالة خطرة".

واضاف المصدر، أن "(أسطوانة غاز) انفجرت داخل منزل بناحية الفضلية جنوبي مدينة الناصرية، حيث أدى الحادث لإصابة الأم وابنها، وتم نقلهما للمشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".