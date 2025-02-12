انفجار بأحد أنابيب نقل الغاز الطبيعي في حقل نفطي بصلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في دائرة بيئة صلاح الدين، مساء اليوم الأربعاء، بانفجار في أحد أنابيب نقل الغاز الطبيعي من حقل عجيل النفطي، ما أدى إلى انتشار رائحة الغاز في مناطق واسعة من المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "الرائحة التي انتشرت في قضاءي الدور وسامراء ووصلت إلى مناطق واسعة بمحافظة صلاح الدين مساء اليوم، سببها حدوث تسرب للغاز من أحد خطوط نقل الغاز الطبيعي من حقل عجيل إلى شركة غاز الشمال على طريق كركوك - تكريت".

وأضاف المصدر أن "انفجار الأنبوب المخصص لنقل الغاز ناتج عن تهالكه"، مشيراً إلى أن "طواقم فنية تعمل على إعادة السيطرة على الغاز بقطعه من مصدره وثم معالجة التآكل الحاصل في الأنبوب لغرض إعادة ضخ الغاز فيه من حقل عجيل اتجاه شركة غاز الشمال".