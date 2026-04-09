انفجار بمحطة الدبس يربك ساعات تجهيز الكهرباء في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر مسؤول في محطة الدبس الكهربائية بمحافظة كركوك، مساء الخميس، بحدوث انفجار في إحدى المحولات الغازية أو المغذيات داخل المحطة، ما أدى إلى تأثيرات سلبية على تجهيز الطاقة الكهربائية في عدد من مناطق المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الانفجار وقع داخل أحد المرافق الفنية التابعة لمحطة التوليد، وتحديداً في منظومة المحولات أو المغذيات، ما تسبب بحدوث خلل فني مفاجئ انعكس بشكل مباشر على استقرار المنظومة الكهربائية".

وأوضح أن "الحادث أدى إلى انخفاض ملحوظ في ساعات تجهيز الكهرباء، خصوصاً في المناطق القريبة من قضاء الدبس وبعض الأحياء في كركوك"، مشيراً إلى أن "الفرق الفنية والهندسية هرعت إلى موقع الحادث فور وقوعه، وباشرت بإجراءات السلامة والسيطرة على الأضرار".

وأضاف أن "الكوادر المختصة تعمل حالياً على تشخيص حجم الأضرار بدقة، ومعالجة الخلل ضمن خطة طارئة تهدف إلى إعادة تشغيل الوحدات المتوقفة بشكل تدريجي"، لافتاً إلى أن "عملية الإصلاح قد تستغرق بعض الوقت بحسب حجم الضرر الذي لحق بالمعدات".

وبيّن المصدر أن "الجهات المعنية اتخذت إجراءات احترازية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مع مراجعة شاملة للمنظومات الفنية داخل المحطة"، مؤكداً أن "العمل جارٍ على تقليل تأثير الانفجار على الشبكة العامة وضمان استمرار تزويد المواطنين بالكهرباء ضمن الإمكانات المتاحة".

وتعد محطة الدبس من المحطات المهمة في تغذية الشبكة الكهربائية في كركوك والمناطق المحيطة بها، ما يجعل أي خلل فيها ينعكس بشكل مباشر على واقع الطاقة في المحافظة.

وتشهد منظومة الكهرباء في العراق تحديات مستمرة، لاسيما مع زيادة الأحمال خلال فترات الذروة، ما يفرض ضغطاً إضافياً على محطات التوليد وشبكات النقل، الأمر الذي يستدعي تعزيز إجراءات الصيانة والتأهيل لضمان استقرار التيار الكهربائي.