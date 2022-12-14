صور وفيديو .. انفجارات بموقع حريق الوزيرية تخلف إصابات بين صفوف الدفاع المدني

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الأربعاء، إصابة عنصرين من بين صفوف منتسبيها جراء انفجارات قناني العطور في موقع حريق مجمع الوزيرية في العاصمة بغداد أثناء عملية البحث عن مفقودين.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن فرق الإنقاذ التابعة لها صعوبات كبيرة أثناء إعادة عمليات البحث والتفتيش الدقيق عن مفقودي حادث حريق الوزيرية للعطور ببغداد بسبب تكرار حوادث انفجار قناني العطور التي تحمل غازاً سريع الاشتعال والخطر على عمل فرق إنقاذ الدفاع المدني.

ووفقا للبيان فإن سلسلة انفجارات العطور توالت في الموقع مما أدى إلى احتراق عجلة انشائية نوع حفار مع تسجيل إصابة منتسبين من فريق البحث والإنقاذ التابع إلى مديرية الدفاع المدني تم نقلهما إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم فيها.

وتابع البيان أنه فرق إنقاذ الدفاع المدني ما زالت تجاهد من أجل العثور على رفات المفقودين من العمال بعد استئناف العمل مجددا استجابة لمناشدات ذوي الضحايا بإعادة أعمال البحث في الموقع ولم تصل فرق إنقاذ الدفاع المدني الى رفاتهم حتى هذا الوقت.

وتواصل فرق الإنقاذ، منذ مطلع شهر تشرين الثاني الماضي، عمليات البحث عن مفقودين جراء الحريق الكبير الذي شهدته منطقة الوزيرية في العاصمة العراقية بغداد.

و أفادت مديرية الدفاع المدني، يوم 11 من الشهر الماضي، بأن حريق البناية التجارية الهائل في منطقة الوزيرية وسط العاصمة بغداد ناجم عن تطاير شرارة إثر سقوط المصعد داخل تلك البناية.