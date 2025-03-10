"انعدام للرؤية".. تحذير لسالكي الطرق الخارجية في هذه المناطق العراقية

شفق نيوز/ أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الاثنين، تحذيراً لسالكي الطرق الخارجية من انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف فجر وصباح يوم غد الثلاثاء.

وبحسب بيان للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز، فإن "موجات من الضباب الكثيف وانعدام الرؤية متوقعة فجر وصباح الثلاثاء في مناطق من صلاح الدين وبغداد وشرق الأنبار وجنوب غرب البلاد ومناطق متفرقة من مدن شمال البلاد، تستوجب أخذ الاحتياطات لسالكي الطرق الخارجية".

وأشارت إلى أن "الرؤية تتحسن قبل ظهر الثلاثاء".

وكانت مديرية مرور محافظة الأنبار قد أصدرت مساء يوم أمس الأحد، تحذيراً لجميع سائقي المركبات بضرورة توخي الحذر الشديد خلال القيادة اعتباراً من الليلة وفجر وصباح اليوم الاثنين.

وأشارت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن هذه التحذيرات جاءت استناداً إلى تحذيرات الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التي حذرت من تشكل موجات من الضباب الكثيف في مناطق الوسط والغرب مما يؤدي إلى انخفاض حاد في مستوى الرؤية الأفقية.

ودعت المديرية جميع السائقين إلى تخفيف السرعة أثناء القيادة واستخدام الأضواء الواطئة وأضواء الضباب عند توفرها مع ضرورة ترك مسافة أمان كافية بين المركبات وتجنب الاجتياز أو تغيير المسار بشكل مفاجئ.

وأكدت أنه في حال انعدام الرؤية بشكل كامل يجب التوقف في مكان آمن وتشغيل إشارات التحذير الرباعية، كما شددت على ضرورة الانتباه لحركة المشاة والمركبات التي قد تظهر فجأة بسبب ضعف الرؤية.