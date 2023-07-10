انعدام شبه تام للكهرباء بديالى بعد قطع الخطوط الإيرانية وتوقف المحطات الغازية

شفق نيوز/ تشهد ديالى منذ ليلة امس وحتى الان، انعدام شبه تام للتيار الكهربائي، بعد توقف الخطوط الايرانية ومحطات التوليد الغازية المغذية للمنظومة الوطنية عن العمل.

وقال مسؤول محلي في ديالى لوكالة شفق نيوز، ان التيار الكهربائي منقطع بشكل شبه تام في جميع مناطق ديالى بسبب مشاكل توقف خطي (ديالى - ميرساد) وخانقين - سربيل زهاب منذ 48 ساعة تلاها توقف محطات التوليد الغازية المغذية للمنظومة الوطنية.

واكد ان حصة تجهيز الكهرباء في ديالى بعد توقف الخطوط الايرانية ومحطات التوليد لا تتجاوز 200-300 ميغاوات، فيما تتجاوز حاجة المحافظة 1000 ميغاوات، مشيرا الى ان الازمة عامة في اغلب المحافظات العراقية الا ان المحافظات الاقرب الى بغداد في الأكثر تضررا لاعتمادها على المحطات الغازية والخطوط الايرانية.

وتستورد ديالى الكهرباء عبر خط (كرمنشاه – ديالى) الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 400 ميغاواط اضافة الى خط سربيل زهاب - خانقين الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 150 ميغاواط فيما تقدر حاجة المحافظة الى اكثر من 900 ميغاواط من التيار الكهربائي.