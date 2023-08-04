"انعدام البنى والمرافق التحتية".. منفذ مندلي غير مهيأ لمرور الزائرين الايرانيين

شفق نيوز/ اكد مسؤول محلي عراقي، يوم الجمعة، أن منفذ مندلي الحدودي مع إيران غير مهيأ لدخول الزائرين الايرانيين، فيما لم تعلن السلطات العراقية وحكومة ديالى أي خطوات لفتح المنفذ أمام الزائرين.

وقال مدير ناحية قزانية شرقي ديالى، والذي شغل منصب مدير ناحية مندلي وكالة لسنوات عدة، مازن اكرم، لوكالة شفق نيوز، إن الجهات المختصة لم تعلن أي خطوات لفتح المنفذ أمام الزائرين الايرانيين لأداء الزيارة الاربعينية نحو مدينة كربلاء، مرجحا اقتصاره على دخول مواكب الدعم اللوجستي ومستلزمات المواكب الاخرى عبر الشاحنة كما معمول به العام الماضي.

وبين اكرم أن المنفذ مازال يفتقر للبنى الخدمية والتحتية اللازمة وابرزها مدينة الضيافة التي أقرت العتبة الحسينية إنشائها إلا أنها لم تنفذ منها أي خطوات حتى الآن.

ولم يعلن مسؤولوا ديالى، اي مستجدات حيال منفذ مندلي خلال الزيارة الاربعينية وآليات دخول الزائرين، وقالوا إن الخطط والاجراءات لم تكتمل حتى الآن.

ويقع منفذ مندلي أو ما يسمى (سومار) بين ناحية مندلي شرقي ديالى والحدود الايرانية، وافتتح عام 2013 ويقتصر على دخول وخروج القوافل والشاحنات التجارية حتى الآن.

واقرت ديالى العام الماضي خطة دخول الزائرين الايرانيين عبر منفذ المنذرية فقط فيما حددت منفذ مندلي لدخول الشاحنات الخاصة بالدعم اللوجستي ومستلزمات المواكب الخدمية الايرانية.

ويدخل آلاف الزائرين سنويا خلال شهري محرم وصفر العراق لاداء زيارة الاربعين الى مدينة كربلاء ضمن خطة امنية وخدمية بين الجانبين العراقي والإيراني عبر منفذ المنذرية 115 كم شمال شرق بعقوبة .