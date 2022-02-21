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انطلقت من خانقين.. "فزعة " ناشطين تنقذ صبي عراقي من الموت

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-21T09:55:12+0000
انطلقت من خانقين.. "فزعة " ناشطين تنقذ صبي عراقي من الموت

شفق نيوز/ شهد قضاء خانقين ومناطق عدة في ديالى، اكبر حملة تطوعية لجمع تبرعات لصبي من سكنة المحافظة مصاب بسرطان العظام.

 وقال الناشط المدني من سكان قضاء خانقين الدكتور علي طالب احد منظمي الحملة لوكالة شفق نيوز، إن "صبياً يدعى صهيب من سكان ناحية جلولاء التابعة لخانقين أصيب بمرض سرطان العظام"، مبيناً أن "علاجه يتطلب السفر الى خارج العراق وبكلفة 50 الف دولار لنجاح عملية الحفاظ على ساقه".

وأكد طالب، أن "ذوي واقرباء المصاب طالبوا بحملة  لإنقاذ صهيب، فبادر أهالي خانقين وعبر مناطق عدة لجمع تبرعات اجراء العملية الجراحية في الهند"، موضحاً أنه "تم جمع المبلغ بفزعة الخيرين في خانقين ومناطق عدة من ديالى وبغداد".

وأشار طالب الى "اكتمال إجراءات سفر صهيب الى الهند لاجراء العملية خلال اليومين القادمين في بادرة إنسانية كبيرة توحد المكونات بغض النظر عن المذهب او القومية".

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