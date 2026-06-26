انطلاق أول رحلة "مباشرة" من مطار كركوك إلى طرابزون التركية

شفق نيوز- كركوك

شهد مطار كركوك الدولي، يوم الجمعة، انطلاق أول رحلة جوية "مباشرة" منه باتجاه مدينة طرابزون التركية.

وقال مسؤول إعلام المطار، هردي الصالحي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن المطار استقبل أول طائرة من إحدى شركات الطيران المحلية في خطوة نحو توسيع حركة النقل الجوي عبر مطار كركوك، وتوفير خيارات سفر أوسع أمام المواطنين.

وأضاف أن أولى الرحلات المباشرة للشركة انطلقت اليوم، من مطار كركوك الدولي باتجاه مدينة طرابزون التركية، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز شبكة الرحلات الإقليمية والدولية، واستقطاب المزيد من شركات الطيران للعمل عبر المطار.

وأشار الصالحي إلى أن إدارة المطار تواصل جهودها لتوسيع عدد الوجهات الجوية وزيادة الرحلات المنتظمة، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على السفر، فضلاً عن دعم الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية في محافظة كركوك والمحافظات المجاورة.