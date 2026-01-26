انطلاق أول رحلة دولية من مطار الموصل إلى السعودية (صور)

شفق نيوز- نينوى

أعلن مطار الموصل الدولي، يوم الاثنين، انطلاق أول رحلة دولية نحو "المدينة المنورة"، وعلى متنها 157 معتمرا من المحافظة.

وقال مدير المطار عمار البياتي، لوكالة شفق نيوز، إن "المطار يستعد اليوم إطلاق أول رحلة جوية دولية باتجاه الديار المقدسة بعد منتصف نهار اليوم، وعلى متنها 157 معتمراً من محافظة نينوى، في خطوة تُعد الأولى منذ إعادة تشغيل المطار".

وأوضح البياتي أن "المطار باشر باستقبال المعتمرين وإجراء معاملات التأشير وختم الجوازات وتهيئة المسافرين لانطلاق الرحلة"، مبيناً أن "هذه الرحلة تمثل باكورة الرحلات الدولية من الموصل".

وأضاف أن "الرحلة نُسّقت مع سلطة الطيران المدني والخطوط الجوية العراقية وبالتعاون مع السلطات السعودية"، مؤكداً أن "الاتفاقات ما تزال جارية مع شركات متخصصة لفتح رحلات دولية أخرى وتحويل المطار إلى مطار دولي فاعل خلال المرحلة المقبلة".

وافتتحت السلطات العراقية مطار الموصل الدولي في 16 تموز/يوليو 2025، بطاقة استيعابية تبلغ نحو 630 ألف مسافر سنوياً و30 ألف طن من الشحن الجوي، ليكون حلقة وصل بين الموصل وباقي مدن العراق والمنطقة.