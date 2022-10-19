انطلاق أول رحلة خارجية من مطار كركوك الدولي 

شفق نيوز/ من المقرر أن يشهد مطار كركوك الدولي، يوم غد الخميس، انطلاق أول رحلة خارجية، بعد افتتاحه من قبل السلطات العراقية الأحد الماضي.

وأظهر جدول الرحلات الخاص بالخطوط الجوية العراقية، ليوم غد الخميس، تخصيص أول رحلة خارجية من مطار كركوك الدولي إلى المدينة المنورة في العربية السعودية، حيث ستقلع الطائرة في تمام الساعة 9.50 دقيقة مساء بتوقيت بغداد، لتصل الى عند الساعة 11.50.

ويوم الأحد الماضي، السادس عشر من تشرين الأول الجاري، دشنت وزارة النقل العراقية مطار كركوك الدولي، حيث هبطت على أرض المطار طائرة رئاسية تأذن بافتتاح المطار بحضور رسمي وأمني رفيع.

وتم تدشين المطار المدني بشكل مفاجئ ومن دون دعوة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لتغطية مراسم الإفتتاح.

فيما أعرب المكون الكوردي في كركوك، عن امتعاضه من توقيت ومراسم افتتاح مطار كركوك وما رافق ذلك من تعتيم إعلامي وتهميش شعبي وسياسي، ما اعتبره "انقلابا جديدا" على الكورد في المحافظة المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

يشار إلى أن مطار كركوك قد إستكمال التحضيرات كافة للبدء بعملية تسيير الرحلات الجوية الداخلية بين المحافظات العراقية كخطوة أولى وبعدها ينطلق لآفاق العالم الخارجي.