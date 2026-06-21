انطلاق أول رحلة جوية مباشرة من مطار كركوك إلى دبي

شفق نيوز- كركوك

شهد مطار كركوك الدولي، يوم الأحد، انطلاق أول رحلة جوية مباشرة إلى مدينة دبي الإماراتية، على أن يسير 3 رحلات أسبوعيا.

وقال مسؤول إعلام مطار كركوك الدولي، هردي الصالحي، لوكالة شفق نيوز، إن المطار شهد انطلاق أول رحلة مباشرة إلى دبي، واصفاً الحدث بأنه إضافة مهمة ضمن خطوات تطوير المطار وتوسيع خدماته خلال المرحلة الحالية.

وأضاف أن افتتاح الخط الجوي الجديد يأتي في إطار جهود إدارة المطار لتوسيع شبكة الرحلات وربط كركوك بمزيد من الوجهات الإقليمية والدولية، بما يلبي احتياجات المسافرين ويسهم في تسهيل حركة التنقل.

وأوضح الصالحي أن الرحلات إلى دبي ستُسيّر بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً، ما يوفر خيارات أوسع للمسافرين من أبناء محافظة كركوك والمحافظات المجاورة، مشيراً إلى أن الخط الجديد سيدعم الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية بين كركوك ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد أن إدارة المطار تعمل على استقطاب المزيد من شركات الطيران وافتتاح خطوط جديدة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز مكانة مطار كركوك الدولي ويدعم حركة النقل الجوي في المحافظة.