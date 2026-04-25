انطلاق أولى قوافل الحج البرية من جنوب العراق إلى السعودية.. فيديو

شفق نيوز- البصرة

انطلقت من محافظتي البصرة وميسان جنوبي العراق، اليوم السبت، أولى قوافل الحج البرية متجهة إلى منفذ عرعر الحدودي، وعلى متنها أكثر من 350 حاجاً، إيذاناً ببدء تفويج الحجاج العراقيين إلى الديار المقدسة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن القوافل شهدت مواكب مهيبة رافقتها القوات الأمنية، فيما توافدت عوائل الحجاج إلى مواقع الانطلاق لتوديع ذويهم.

ويأتي انطلاق القوافل مع بدء تنفيذ خطة هيئة الحج والعمرة الخاصة بموسم الحج الحالي، الذي تقرر أن يكون عبر التفويج البري فقط.

وكان رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية سامي المسعودي قد أكد، منتصف الشهر الجاري، أن موسم الحج المقبل سيكون برياً، مشيراً إلى استكمال العراق جميع المتطلبات الخاصة بالموسم.

وقال المسعودي، خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، إن الالتزام بالتفويج البري سيكون وفق جدول ستقدمه الهيئة، داعياً مديري القوافل إلى تثقيف الحجاج بشأن الطعام والشراب والجوانب الصحية.

وأضاف أن الهيئة أعدّت خدمات إضافية وتحسينات في الخدمات المقدمة سيتم الإعلان عنها لاحقاً، مؤكداً أن الحاج العراقي يستطيع التوجه إلى الديار المقدسة من دون أن يحمل أموالاً معه.

وشدد المسعودي على أن رفع الصور داخل الحرم المكي أمر ممنوع ومرفوض، داعياً إلى أن يكون الموسم عبادياً بعيداً عن الخطابات الطائفية والسياسية.