انطلاق أولى رحلات الحج من مطار بغداد نحو المدينة المنورة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، مساء اليوم الجمعة، انطلاق أولى رحلات الحج من مطار بغداد الدولي نحو المدينة المنورة.

وذكرت الخطوط الجوية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "باشرت بتفويج حجاج بيت الله الحرام من بغداد نحو الديار المقدسة".

وأضافت: "حيث انطلقت مساء اليوم الجمعة أول رحلة من مطار بغداد الدولي الى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة".

وفي 25 نيسان/ أبريل 2026، أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، انطلاق أولى قوافل الحجاج العراقيين من محافظات البصرة وميسان والمثنى، وسط إجراءات خدمية وأمنية واسعة لتأمين تفويجهم إلى الديار المقدسة.

وكان البنك المركزي العراقي، قد أعلن في 9 نيسان/ أبريل الماضي، شمول جميع الحجاج العراقيين بعملية بيع الدولار المخصص للمسافرين براً وجواً، محدداً سقف (2000) دولار لكل حاج، وبسعر الصرف الرسمي البالغ (1320) ديناراً للدولار الواحد.