انطلاق أولى رحلات الحجاج من مطار النجف وسط إجراءات ميسرة (صور)

شفق نيوز- النجف

شهد مطار النجف الدولي، مساء اليوم الاثنين، انطلاق أولى رحلات الحجاج العراقيين إلى السعودية لأداء مناسك الحج ضمن خطة تفويج منظمة تهدف إلى تسهيل الإجراءات.

وقال مدير إعلام المطار، عمار الطفيلي، لوكالة شفق نيوز إن "الرحلات تنطلق بواقع رحلة إلى رحلتين يومياً، بمجموع يتراوح بين 14 إلى 16 رحلة أسبوعياً"، مبيناً أن "سعة الرحلة الواحدة تصل إلى نحو 350 حاجاً".

وأضاف أن "أولى الرحلات تضمنت رحلة نهارية وأخرى ليلية، وسط إجراءات تنظيمية وتجريبية وُصفت بالعالية من حيث التنسيق بين إدارة المطار والحملات وهيئة الحج".

وأوضح الطفيلي، أن "الخدمات شملت تسهيل حركة الحجاج منذ دخولهم المطار وحتى صعودهم إلى الطائرة، مع توفير كوادر خاصة لنقل الأمتعة وتنظيم عملية التسجيل (Check-in) والصعود (Boarding) بانسيابية".

من جانبه، أكد متعهد الحملات سمير كاظم الجنابي، أن "الإجراءات كانت سهلة وسلسة جداً"، مشيداً بجهود إدارة المطار والقوات الأمنية في تنظيم دخول الحجاج وتسريع إنجاز معاملاتهم دون تأخير.

وأشار الجنابي، لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الرحلات تضم عدة قوافل، من بينها قوافل بسعة 149 مسافراً، مع إضافة عدد محدود من الكوادر الإدارية".

بدوره، عبّر الحاج فلاح عبد الحسن جبر، عن ارتياحه لمستوى الخدمات المقدمة، مؤكداً أن "الإجراءات لم تكن متعبة، ومثمناً جهود الجهات المنظمة".

وتأتي هذه الرحلات ضمن الاستعدادات السنوية لتفويج الحجاج العراقيين، وسط تنسيق عالٍ بين الجهات المعنية لضمان رحلة مريحة وآمنة إلى الأراضي المقدسة.